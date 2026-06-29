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Из жизни
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02:00, 29 июня 2026Из жизни

Тюремная медсестра занялась сексом с заключенным и сняла это на видео

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

В США тюремную медсестру арестовали за то, что она принесла телефон заключенному и сняла на видео секс с ним. Об этом сообщает Daily Mirror.

36-летняя Кортни Уильямс, работавшая в приемно-диагностическом центре «Киркленд» на территории мужской тюрьмы, обвиняется в том, что в период с 30 марта по 29 мая переписывалась с заключенным. По версии следствия, она сама принесла ему телефон, после чего они обменялись более чем тысячей сообщений. В ходе цифровой экспертизы на устройстве осужденного обнаружили откровенные снимки, а также видео, запечатлевшее половой акт.

Прокуратура предъявила Уильямс обвинения в сексуальной связи с заключенным и во взяточничестве. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. Инцидент вскрылся в ходе внутреннего расследования.

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