Тюремная медсестра занялась сексом с заключенным и сняла это на видео

В США тюремную медсестру арестовали за то, что она принесла телефон заключенному и сняла на видео секс с ним. Об этом сообщает Daily Mirror.

36-летняя Кортни Уильямс, работавшая в приемно-диагностическом центре «Киркленд» на территории мужской тюрьмы, обвиняется в том, что в период с 30 марта по 29 мая переписывалась с заключенным. По версии следствия, она сама принесла ему телефон, после чего они обменялись более чем тысячей сообщений. В ходе цифровой экспертизы на устройстве осужденного обнаружили откровенные снимки, а также видео, запечатлевшее половой акт.

Прокуратура предъявила Уильямс обвинения в сексуальной связи с заключенным и во взяточничестве. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. Инцидент вскрылся в ходе внутреннего расследования.

По статистике, сотрудники исправительных учреждений становятся фигурантами почти половины всех случаев сексуального насилия в тюрьмах США.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательница Микаэла Кроуфорд избежала тюрьмы, несмотря на запретные отношения с заключенным Карлом Катлу. Ее приговорили к условному сроку, поскольку выяснилось, что она одна воспитывает 10-летнего сына.