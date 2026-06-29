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Забота о себе
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19:44, 29 июня 2026Забота о себе

Врач посоветовал россиянам варить колбасу дома

Врач Золотухин: Если отварить колбасу, часть нитритов и избыточной соли уйдет в воду
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Henry Kobutra / Unsplash

Врач Максим Золотухин объяснил, почему некоторым россиянам лучше варить колбасу перед употреблением. Делать это доктор призвал в беседе с изданием РИАМО.

«При кратковременном отваривании часть нитритов, фосфатов и избыточной соли переходит в воду. Немного, но переходит. Для тех, кто следит за давлением или имеет проблемы с почками, это не мелочь», — посоветовал Золотухин. Врач добавил, что такая колбаса также будет лучше перевариваться и меньше нагружать желудок.

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При этом доктор уточнил, что не призывает всех обязательно варить колбасу дома. По его словам, делать это рекомендуется, когда продукт лежал в холодильнике несколько дней, а также когда есть его будут люди с хроническими заболеваниями или дети.

Ранее диетолог Антон Поляков предупредил об опасности магазинных фруктовых соков. В них, объяснил он, содержится большое количество сахара.

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