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13:38, 30 июня 2026Экономика

Акционеры Сбера утвердили рекордные дивиденды

Греф: Дивиденды Сбера по итогам 2025 года составят 850,2 млрд рублей
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Акционеры Сбера по итогам 2025 года утвердили рекордные в истории банка дивиденды в размере 850,2 миллиарда рублей (37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию). Такое решение было принято на годовом заседании собрания акционеров кредитной организации, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе банка.

За весь прошлый год Сбер заработал 1,706 триллиона рублей чистой прибыли, что на 7,9 процента превысило показатели 2024 года, напомнил председатель правления банка Герман Греф. На заседании во вторник акционеры договорились о том, что 50 процентов от этой суммы пойдут на выплату дивидендов, сообщил он. Их получат более 2,4 миллиона физических и юридических лиц.

При этом 425 миллиардов рублей, то есть половина от суммы, направляемой на дивиденды, поступит в бюджет государства, так как оно является контролирующим акционером. По словам министра финансов РФ и председателя набсовета кредитной организации Антона Силуанова, данные средства будут направлены в том числе на финансирование приоритетных госпрограмм.

В прошлом году Сбер выплатил дивиденды в размере 786,9 миллиарда рублей. Еще 393,46 миллиарда рублей тогда поступили в бюджет страны.

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