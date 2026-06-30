Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:35, 30 июня 2026Культура

Буланова назвала свой главный страх

Певица Татьяна Буланова отказалась от участия в «Последнем герое» из-за насекомых
Андрей Шеньшаков

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Певица Татьяна Буланова призналась, что отказывалась от участия в шоу «Последний герой» из-за фобии. Об этом она сообщила в интервью Общественной Службе Новостей.

Артистка призналась, что ее главный страх — насекомые, с которыми пришлось бы столкнуться на островах, где снимали проект.

«Я бы не смогла съесть паука, жука или таракана. А еще не смогла бы спать на сырой земле. Еще нужно сражаться с соперниками, искать себе пищу, завоевывать баллы… Нет, это точно не для меня», — сообщила Татьяна.

Певица добавила, что для нее очень важен комфорт.

Ранее Татьяна Буланова назвала загадкой свою популярность среди молодежи и назвала себя скуфом. Также артистка заявила, что хотела бы сотрудничать с рэперами и диджеями, популярными у молодых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия уничтожила десятки АЗС на Украине. Под удары также попали заводы и пункты управления БПЛА

    В ООН призвали не надеяться на выход мировой экономики из шока

    В России начались продажи новой версии популярного пикапа GWM

    Экипаж пассажирского самолета прервал рейс из-за запаха горелых тормозов

    Месси полетал с Человеком-пауком

    Россиянам дали советы по выбору санаториев

    В стране СНГ впервые ограничили соцсети для детей

    В России высказались о судьбе Одессы

    Россиянам раскрыли укрепляющий сосуды продукт

    В российском регионе открылся зловонный портал в ад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok