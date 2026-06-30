Буланова назвала свой главный страх

Певица Татьяна Буланова призналась, что отказывалась от участия в шоу «Последний герой» из-за фобии. Об этом она сообщила в интервью Общественной Службе Новостей.
Артистка призналась, что ее главный страх — насекомые, с которыми пришлось бы столкнуться на островах, где снимали проект.
«Я бы не смогла съесть паука, жука или таракана. А еще не смогла бы спать на сырой земле. Еще нужно сражаться с соперниками, искать себе пищу, завоевывать баллы… Нет, это точно не для меня», — сообщила Татьяна.
Певица добавила, что для нее очень важен комфорт.
Ранее Татьяна Буланова назвала загадкой свою популярность среди молодежи и назвала себя скуфом. Также артистка заявила, что хотела бы сотрудничать с рэперами и диджеями, популярными у молодых людей.