Буланова назвала свой главный страх

Певица Татьяна Буланова отказалась от участия в «Последнем герое» из-за насекомых

Певица Татьяна Буланова призналась, что отказывалась от участия в шоу «Последний герой» из-за фобии. Об этом она сообщила в интервью Общественной Службе Новостей.

Артистка призналась, что ее главный страх — насекомые, с которыми пришлось бы столкнуться на островах, где снимали проект.

«Я бы не смогла съесть паука, жука или таракана. А еще не смогла бы спать на сырой земле. Еще нужно сражаться с соперниками, искать себе пищу, завоевывать баллы… Нет, это точно не для меня», — сообщила Татьяна.

Певица добавила, что для нее очень важен комфорт.

Ранее Татьяна Буланова назвала загадкой свою популярность среди молодежи и назвала себя скуфом. Также артистка заявила, что хотела бы сотрудничать с рэперами и диджеями, популярными у молодых людей.