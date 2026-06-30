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12:34, 30 июня 2026Экономика

Глава Сбера назвал условия для восстановления рынка акций

Греф: Для восстановления рынка акций необходимо снижение ключевой ставки
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ключевым фактором для восстановления рынка акций в России является снижение ключевой ставки. Об этом 30 июня заявил председатель правления Сбера Герман Греф, выступая на годовом общем собрании акционеров (оно проходило онлайн в дистанционном формате).

В последнее время на рынке акций наблюдалось стремительное падение, напомнил один из инвесторов, участвующих в собрании. Акции Московской биржи снижались 16 недель подряд, а 22 июня индекс Мосбиржи рухнул ниже 2,3 тысячи пунктов, что оказалось минимумом за три года. Сбер при этом был драйвером рынка, добавил акционер, после чего задал вопрос — какие должны произойти изменения для нормализации ситуации.

Во-первых, для этого необходимо снижение ключевой ставки и рост инвестиционной активности, подчеркнул Греф. Вторым важным фактором он назвал стабилизацию геополитической ситуации.

По словам руководителя кредитной организации, у рынка акций большой потенциал, который пока не может себя проявить в полную силу. В частности, капитализация Сбера достигает 100 миллиардов долларов, а чистая прибыль при этом находится на уровне 25 миллиардов долларов, обратил внимание Греф. Другими словами, тот факт, что рыночная стоимость компании превышает ее годовую прибыль всего в четыре раза, указывает на большую недооценку акций рынком.

Ранее глава Сбера назвал лучший актив для вложения миллиона рублей. По его мнению, на длинном горизонте им остается банковский депозит.

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