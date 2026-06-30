Кара Делевинь рассказала о передозировке со словами «меня удерживали мужчины»

Супермодель Кара Делевинь рассказала о госпитализации после передозировки наркотиками

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь раскрыла подробности о передозировке наркотиками. Ее высказывания приводит Daily Mail.

Знаменитость рассказала, как ее срочно доставили в больницу и госпитализировали после передозировки. По словам манекенщицы, когда она пришла в чувства, ей не хотелось жить из-за сильных симптомов абстиненции.

«Это было ужасно и тяжело. Меня удерживали мужчины, и я не понимала, что происходит. То, через что ты заставляешь пройти любимых людей, как ты видишь боль на их лицах. Какой позор — от этого мне хочется плакать», — призналась Делевинь.

Телезвезда прокомментировала и скандальные фото из аэропорта, которые папарацци сделали после фестиваля Burning Man в 2022 году. На них она сидела с взъерошенными волосами в носках прямо в зале ожидания. Модель отметила, что тогда у нее случился приступ из-за наркотической зависимости.

«Это было повсюду. Я потеряла работу. Все очень волновались. Мне пришло столько сообщений. Это был кошмар», — подытожила она.