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18:53, 30 июня 2026Ценности

Кара Делевинь рассказала о передозировке со словами «меня удерживали мужчины»

Супермодель Кара Делевинь рассказала о госпитализации после передозировки наркотиками
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко
СюжетФестиваль Burning Man

Фото: Daniel Cole / Reuters

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь раскрыла подробности о передозировке наркотиками. Ее высказывания приводит Daily Mail.

Знаменитость рассказала, как ее срочно доставили в больницу и госпитализировали после передозировки. По словам манекенщицы, когда она пришла в чувства, ей не хотелось жить из-за сильных симптомов абстиненции.

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«Это было ужасно и тяжело. Меня удерживали мужчины, и я не понимала, что происходит. То, через что ты заставляешь пройти любимых людей, как ты видишь боль на их лицах. Какой позор — от этого мне хочется плакать», — призналась Делевинь.

Телезвезда прокомментировала и скандальные фото из аэропорта, которые папарацци сделали после фестиваля Burning Man в 2022 году. На них она сидела с взъерошенными волосами в носках прямо в зале ожидания. Модель отметила, что тогда у нее случился приступ из-за наркотической зависимости.

«Это было повсюду. Я потеряла работу. Все очень волновались. Мне пришло столько сообщений. Это был кошмар», — подытожила она.

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