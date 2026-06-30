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Забота о себе
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21:02, 30 июня 2026Забота о себе

Людям с бессонницей посоветовали по вечерам пить один напиток

Кардиолог Рохас: Благодаря пробиотикам в кефире сон становится стабильнее
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: topntp26 / Magnific

Кардиолог Аурелио Рохас посоветовал людям с бессонницей по вечерам пить один напиток, который эффективно с ней борется. Его рекомендацию приводит издание 20minutos.

Людям с этой проблемой Рохас предложил добавить в вечерний рацион кефир. Причем наиболее эффективным этот напиток будет для тех, кто часто просыпается среди ночи, подчеркнул доктор.

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Он пояснил, что кефир содержит большое количество пробиотиков, которые положительно влияют на ось «кишечник — головной мозг», благодаря чему сон становится стабильнее. Чтобы усилить эффект от напитка, к нему можно добавить красные ягоды, киви или яблоки. Причем жиры и белок, содержащиеся в кефире, будут замедлять усвоение сахара из ягод и фруктов, что позволит избежать ночных скачков уровня глюкозы в крови, добавил Рохас.

Ранее терапевт Анастасия Невская предупредила об опасных причинах дневной сонливости. Людям с такой проблемой она посоветовала проверить эндокринную систему.

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