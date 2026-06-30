МИД Катара сделал заявление о переговорах США и Ирана в Дохе

МИД Катара: Прямых встреч между делегациями США и Ирана в Дохе не планируется

Прямых встреч между делегациями США и Ирана в Дохе не планируется. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид Аль-Ансари, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Катар для встреч с посредниками, чтобы обсудить ход переговоров.

«Встреча на высоком уровне между США и Ираном не планируется», — уточнил он.

Он также отметил, что ситуация в Ормузском проливе и ядерная программа Тегерана остаются главными темами на переговорах США и Ирана.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в переговорах с Вашингтоном ни при каких обстоятельствах не пойдет на уступки, касающиеся прав, интересов и национальных принципов страны. Глава государства также раскритиковал «попытки некоторых политических групп подорвать переговорную команду Ирана».