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13:41, 30 июня 2026Мир

МИД Катара сделал заявление о переговорах США и Ирана в Дохе

МИД Катара: Прямых встреч между делегациями США и Ирана в Дохе не планируется
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Прямых встреч между делегациями США и Ирана в Дохе не планируется. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид Аль-Ансари, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Катар для встреч с посредниками, чтобы обсудить ход переговоров.

«Встреча на высоком уровне между США и Ираном не планируется», — уточнил он.

Он также отметил, что ситуация в Ормузском проливе и ядерная программа Тегерана остаются главными темами на переговорах США и Ирана.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в переговорах с Вашингтоном ни при каких обстоятельствах не пойдет на уступки, касающиеся прав, интересов и национальных принципов страны. Глава государства также раскритиковал «попытки некоторых политических групп подорвать переговорную команду Ирана».

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