Познер ответил на слухи о возвращении на Первый канал

Телеведущий Познер заявил, что пока не собирается возвращаться на Первый канал

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на слухи о том, что он вернулся на Первый канал. Его комментарий приводит НСН.

«Ждать моего возвращения на "Первый канал", конечно, можно, но вряд ли дождетесь, пока я не собирался этого делать, не знаю, почему многие решили, что я возвращаюсь. Пока что никаких планов на сей счет у меня нет», — заявил Познер.

Журналист добавил, что осенью может начать брать интервью у людей, которые ему интересны, и выпускать их на своем сайте. При этом он уточнил, что пока это «предварительные планы».

В ночь на 30 июня на Первом канале показали выпуск программы «Познер» с интервью с грузинским сценаристом и режиссером Резо Габриадзе. На фоне этого в сети начали распространяться слухи о возвращении ведущего на телевидение — это спровоцировало волну возмущения среди пользователей, недовольство, в частности, выразил российский философ и публицист Александр Дугин в своем Telegram-канале. Журналист, один из ведущих канала «Соловьев Live» Армен Гаспарян на своей странице в соцсети «ВКонтакте» указал, что на самом деле это был повтор выпуска от декабря 2018 года. Он также напомнил, что Габриадзе не стало в 2021 году.