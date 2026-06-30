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12:11, 30 июня 2026Бывший СССР

Премьер Латвии назвал сроки возведения «стены дронов» на границе

Премьер Латвии Кулбергс: Новое антидронное решение будет запущено в августе
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Новое антидронное решение, представленное министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом, будет запущено в августе. Сроки возведения «стены дронов» назвал премьер-министр прибалтийской республики Андрис Кулбергс в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Министр обороны представил антидронное оборонное решение для всей границы. Оно будет запущено в августе и будет служить основным уровнем защиты, оставляя авиационные возможности в качестве вторичного уровня реагирования», — написал он.

Политик также рассказал о латвийско-украинской договоренности по совместному военному производству с целью поощрения инвестиций.

В ноябре 2025 года западная компания Atreyd передала Украине технологию для создания «стены дронов» из FPV-камикадзе. Она представляет собой рой FPV-дронов, которые будут взлетать с наземных пусковых платформ и поражать обнаруженные угрозы.

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