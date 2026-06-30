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15:10, 30 июня 2026Забота о себе

Россиян предупредили об опасности напитков со льдом

Абдуллаева: В напитки со льдом могут попасть возбудители кишечных инфекций
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Напитки со льдом могут стать источником кишечной инфекции при несоблюдении гигиенических норм во время приготовления льда. Об этом RT рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности РОСБИОТЕХа Асият Абдуллаева.

«Среди часто встречающихся нарушений — использование некипячёной водопроводной воды, грязные ледогенератор и формы, работа немытыми руками», — предупредила она.

Безопасным лед получится только из бутилированный или предварительно прокипяченной воды. Также его лучше всего хранить в герметичной упаковке отдельно от сырого мяса и рыбы.

«Мутные кубики, посторонний запах или неоднородная структура — повод отказаться от напитка. Безопасный лед обычно прозрачный и без примесей», — отметила Абдуллаева.

Ранее диетолог предупредил о скрытой опасности фруктовых соков. По словам специалиста, главная особенность таких напитков связана с высоким содержанием простых сахаров.

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