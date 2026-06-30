Россиян предупредили об опасности напитков со льдом

Абдуллаева: В напитки со льдом могут попасть возбудители кишечных инфекций

Напитки со льдом могут стать источником кишечной инфекции при несоблюдении гигиенических норм во время приготовления льда. Об этом RT рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности РОСБИОТЕХа Асият Абдуллаева.

«Среди часто встречающихся нарушений — использование некипячёной водопроводной воды, грязные ледогенератор и формы, работа немытыми руками», — предупредила она.

Безопасным лед получится только из бутилированный или предварительно прокипяченной воды. Также его лучше всего хранить в герметичной упаковке отдельно от сырого мяса и рыбы.

«Мутные кубики, посторонний запах или неоднородная структура — повод отказаться от напитка. Безопасный лед обычно прозрачный и без примесей», — отметила Абдуллаева.

Ранее диетолог предупредил о скрытой опасности фруктовых соков. По словам специалиста, главная особенность таких напитков связана с высоким содержанием простых сахаров.