Светлана Ходченкова вновь намекнула на замужество новыми фото с велосипедами

Российская актриса Светлана Ходченкова вновь намекнула на замужество новыми фотографиями. Постом она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость опубликовала несколько кадров из отпуска в Павловске. На размещенных снимках изображены два велосипеда, в связи с чем подписчики предположили, что телезвезда путешествует с предполагаемым супругом.

О замужестве Ходченковой в марте рассказала ее мать. По слухам, актриса связала себя узами брака с бизнесменом, имя которого она держит в секрете.

В мае Светлана Ходченкова в откровенном наряде станцевала на пилоне. На другом видео актриса станцевала в платье с разрезом до бедра под популярную французскую мелодию.