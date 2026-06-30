Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:42, 30 июня 2026Ценности

Светлана Ходченкова вновь намекнула на замужество новыми фото

Светлана Ходченкова вновь намекнула на замужество новыми фото с велосипедами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @svetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова вновь намекнула на замужество новыми фотографиями. Постом она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость опубликовала несколько кадров из отпуска в Павловске. На размещенных снимках изображены два велосипеда, в связи с чем подписчики предположили, что телезвезда путешествует с предполагаемым супругом.

Материалы по теме:
Кара настигла: самая яркая модель 2010-х пугает фанатов нестабильной психикой. Что случилось с Карой Делевинь?
Кара настигла:самая яркая модель 2010-х пугает фанатов нестабильной психикой. Что случилось с Карой Делевинь?
6 октября 2022
На грани фола. Как бывшая поп-звезда и кумир миллионов Виктория Бекхэм погрязла в долгах и разругалась с сыном?
На грани фола.Как бывшая поп-звезда и кумир миллионов Виктория Бекхэм погрязла в долгах и разругалась с сыном?
25 августа 2022

О замужестве Ходченковой в марте рассказала ее мать. По слухам, актриса связала себя узами брака с бизнесменом, имя которого она держит в секрете.

В мае Светлана Ходченкова в откровенном наряде станцевала на пилоне. На другом видео актриса станцевала в платье с разрезом до бедра под популярную французскую мелодию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе заявили о масштабном последствии после уничтожения дронов ВСУ

    Россиянам посоветовали быть аккуратнее с выбросом коробок

    Рютте восхитился чувством юмора «папочки» Трампа

    Россиянка удушила новорожденного внука и выбросила в подвал

    Еще один туристический регион ввел ограничения на продажу бензина

    Появились подробности о матери не выжившего при атаке ВСУ в Подмосковье младенца

    Политолог оценил риски начала конфликта России и Европы

    Председателя российского суда заподозрили в махинациях с бабушкой

    Ученые прочли запечатанные глиняные письма возрастом четыре тысячи лет

    В России защитят дроны от помех

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok