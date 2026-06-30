Токаев с Путиным обсудили по телефону поездку в Брюссель

Путин и Токаев поговорили по телефону и обсудили вопросы экономического сотрудничества

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и обсудили вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Токаев также рассказал Путину о своем официальном визите в Брюссель 22-23 июня.

Ранее Токаев заявил о важности Золотой Орды. «Это — одна из важнейших страниц в летописи нашей страны и всего человечества», — заявил казахстанский лидер.