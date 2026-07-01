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18:56, 1 июля 2026Экономика

Нефтяные резервы США сократились

Стратегический резерв нефти США упал до минимума с мая 1983 года
Вячеслав Агапов

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Стратегический резерв нефти США упал до минимума с мая 1983 года на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на еженедельный обзор управления энергетической информации Министерства энергетики страны сообщает РИА Новости.

На конец недели, завершившейся 26 июня, запасы сырья сократились на 5,536 миллиона баррелей, рекордно низкого за последние сорок лет уровня в 325,655 миллиона. Ниже уровень стратегических запасов наблюдался на конец недели по 20 мая 1983 года, когда он составлял 324,116 миллиона баррелей.

Запасы сокращали с сентября 2021 года, за два года из нефтяной кубышки забрали около 275 миллионов баррелей (порядка 45 процентов), но затем резервы начали пополнять. Однако за это время удалось вернуть менее 70 миллионов баррелей нефти, и уровень запасов остается почти вдвое ниже значения сентября 2021 года в 620 миллионов баррелей.

Мировые цены на нефть перешли к снижению на фоне ослабления опасений участников рынка по поводу дефицита предложения нефти. Одними из главных условий достигнутой между США и Ираном договоренности стали открытие Ормузского пролива и отказ ближневосточного государства от взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов. Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались снять блокаду с иранских портов.

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