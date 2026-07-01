Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:46, 1 июля 2026Экономика

Раскрыты предпочтения москвичей в новостройках

Девелопер Ружицкая: Продажи новостроек с отделкой в Москве выросли до 45 %
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Покупая квартиры в новостройках, москвичи все чаще выбирают объекты с отделкой. О тенденциях на первичном рынке столицы «Газете.Ru» рассказала коммерческий директор девелоперской компании UNIKEY Юлия Ружицкая.

Если к концу 2025 года доля сделок с квартирами с отделкой от застройщика составляла 37,1 процента, то к июню 2026-го, по статистике компании, показатель вырос до 45,2 процента. Самым популярным вариантом на сегодняшний день являются объекты с предчистовой отделкой и готовым санузлом — такие лоты встречаются в 12,9 процента сделок. Такая отделка позволяет как можно быстрее заехать в квартиру, адаптировав интерьер под себя с наименьшими расходами. Следом идут стандартная чистовая отделка (10 процентов от числа сделок), предчистовая отделка (6,1 процента), а также формат в стиле лофт (6 процентов). В нынешних реалиях покупатели все больше заинтересованы в возможности сэкономить, и ремонт от застройщика позволяет избежать новых трат на стройматериалы и подрядчиков.

Тем не менее с учетом статистики за два года самыми распространенными продолжают оставаться объекты без отделки — на них приходится 61,4 процента продаж. Такой вариант подходит для инвесторов, ориентированных на перепродажу с минимальными вложениями, либо для покупателей, желающих сделать ремонт под себя. Квартиры с отделкой, как предполагает девелопер, будут покупать все чаще, поскольку такой формат легче вписывается в требования по первоначальному взносу по ипотеке или сумме кредита.

Ранее сообщалось, что в Москве становится меньше съемных квартир с «бабушкиным» ремонтом. На сегодняшний день доля таких квартир на столичном рынке аренды составляет всего 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Россию везут индийский бензин. Чем он отличается от российского и как его оценивают эксперты?

    В Катаре завершились непрямые переговоры США и Ирана

    Россиян предупредили об опасности «королевы опухолей»

    Сборная Англии вырвала победу у ДР Конго и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

    В Союзе кинематографистов поддержали дополнительные меры в отношении зарубежного кино

    Стало известно о состоянии здоровья Николая Носкова

    На Украине рассказали о неуязвимости новых «Гераней»

    В Монако задержали иностранца по делу о теракте

    В сети обсудили фото 45-летней жены Басты в купальнике

    Раскрыты предпочтения москвичей в новостройках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok