Раскрыты предпочтения москвичей в новостройках

Девелопер Ружицкая: Продажи новостроек с отделкой в Москве выросли до 45 %

Покупая квартиры в новостройках, москвичи все чаще выбирают объекты с отделкой. О тенденциях на первичном рынке столицы «Газете.Ru» рассказала коммерческий директор девелоперской компании UNIKEY Юлия Ружицкая.

Если к концу 2025 года доля сделок с квартирами с отделкой от застройщика составляла 37,1 процента, то к июню 2026-го, по статистике компании, показатель вырос до 45,2 процента. Самым популярным вариантом на сегодняшний день являются объекты с предчистовой отделкой и готовым санузлом — такие лоты встречаются в 12,9 процента сделок. Такая отделка позволяет как можно быстрее заехать в квартиру, адаптировав интерьер под себя с наименьшими расходами. Следом идут стандартная чистовая отделка (10 процентов от числа сделок), предчистовая отделка (6,1 процента), а также формат в стиле лофт (6 процентов). В нынешних реалиях покупатели все больше заинтересованы в возможности сэкономить, и ремонт от застройщика позволяет избежать новых трат на стройматериалы и подрядчиков.

Тем не менее с учетом статистики за два года самыми распространенными продолжают оставаться объекты без отделки — на них приходится 61,4 процента продаж. Такой вариант подходит для инвесторов, ориентированных на перепродажу с минимальными вложениями, либо для покупателей, желающих сделать ремонт под себя. Квартиры с отделкой, как предполагает девелопер, будут покупать все чаще, поскольку такой формат легче вписывается в требования по первоначальному взносу по ипотеке или сумме кредита.

Ранее сообщалось, что в Москве становится меньше съемных квартир с «бабушкиным» ремонтом. На сегодняшний день доля таких квартир на столичном рынке аренды составляет всего 10 процентов.