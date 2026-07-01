Оплата частями стала для россиян инструментом финансового планирования

Исследование Rambler&Co и Сбера: 73 процента клиентов оплаты частями старше 35 лет

Большинство пользователей сервисов оплаты частями (BNPL) старше 35 лет, а сам способ оплаты все чаще становится инструментом финансового планирования, а не разовым решением. Это следует из исследования медиахолдинга Rambler&Co и Сбера.

«Для многих оплата частями — уже не разовый способ совершить крупную покупку, а дополнительный инструмент управления своим бюджетом», — отметил директор дивизиона «Товарное кредитование» Сбербанка Дмитрий Блинов. По его словам, клиенты выбирают такой способ оплаты в разных ситуациях: когда видят выгодную цену, хотят сохранить накопления или более равномерно распределить расходы во времени, учитывая при этом семейный бюджет и выгоду от сохранения средств на вкладе.

Согласно результатам опроса, 25 процентов россиян уже пользовались сервисами оплаты частями: 11 процентов делают это регулярно, а 14 процентов — несколько раз. Еще 44 процента знают о такой возможности, но пока ни разу ею не воспользовались, а 31 процент респондентов узнал о существовании такого способа оплаты только во время опроса.

Самой популярной категорией покупок стала электроника и бытовая техника — ее указали 28 процентов опрошенных, товары для дома и ремонта выбрали 12 процентов, а одежду, обувь и аксессуары — 10 процентов. Наиболее активно сервисом пользуются люди в возрасте от 35 до 44 лет — среди них к оплате частями прибегают 34 процента, при этом в целом 73 процента всей аудитории таких сервисов старше 35 лет, тогда как на молодых людей 18-24 лет приходится лишь 13 процентов пользователей.

Сервисы оплаты частями позволяют разделить стоимость покупки на несколько платежей. Клиент сразу оплачивает 25 процентов суммы, а оставшаяся часть списывается равными платежами один раз в две недели. Такой способ оплаты доступен как в интернет-магазинах партнеров, так и в офлайн-точках — достаточно выбрать соответствующий пункт при оформлении заказа или нажать кнопку «Оплатить частями» на платежном терминале.

Большинство пользователей прибегают к оплате частями нечасто: 67 процентов — один-два раза в год, 22 процента — несколько раз в год, и только 4 процента используют такой способ оплаты несколько раз в месяц.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 15 по 25 июня 2026 года, в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.

