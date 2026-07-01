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19:04, 1 июля 2026Силовые структуры

Захвативший жилые дома украинец получил в России срок

Участника украинской террористической организации приговорили к 18 годам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Гражданин Украины Юрий Ветров приговорен к 18 годам строгого режима за участие в деятельности террористической организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Южный окружной военный суд.

По данным следствия, находясь на территории учебного центра он решил стать участником запрещенной террористической организации «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Установлено, что с 1 ноября по 12 декабря 2024 ода он прошел тактико-специальную, стрелковую, боевую, медицинскую и физическую подготовку. Кроме того его обучили военной топографии и ориентировании на местности, а также минно-взрывному делу, С 13 по 24 декабря 2024 осужденный с соратниками захватил два жилых дома селе Сторожевое на территории Донецкой Народной Республики и вел их круговую оборону.

24 декабря того же года Ветров был взят в плен представителями российских вооруженных сил.

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