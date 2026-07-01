Стармер: Парламент Британии — самый гомосексуальный в мире

Парламент Великобритании является самым гомосексуальным (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в мире. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, пост опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я очень горжусь тем, что наш парламент самый гомосексуальный. Я не думаю, что где-либо и когда-либо так было. Я считаю, что в мире нет более гомосексуального парламента, чем этот», — отметил глава британского правительства.

22 июня Стармер объявил о решении уйти с должности. Это произошло на фоне крайне низких рейтингов главы правительства и правящих лейбористов, которых обвиняют в провале миграционной политики и росте преступности.

Вместе с тем сразу после заявления премьера в стране стали призывать к проведению всеобщих выборов, при том что, по опросам, наибольшей поддержкой пользуются оппозиционные правые силы.

