В Европе попросили приостановить работу вызвавшей хаос в аэропортах системы въезда

FT: Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен попросили приостановить работу EES

Авиакомпании и аэропорты в Европе попросили приостановить работу новой системы въезда в страны Шенгенской зоны EES (Entry Exit System), вызвавшей хаос на границах. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Уточняется, что представители авиационной отрасли обратились с такой просьбой к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В своем письме они заявили, что в летнем туристическом сезоне новая система, вызвавшая многочасовые очереди, может привести к еще большим задержкам рейсов.

Предлагается полностью прекратить проверку въезжающих иностранцев в июле и августе.

Ранее сообщалось, что пассажиры падали в обморок в давке в аэропорту Италии и не попали на рейс — самолет EasyJet улетел без них. В этот день из-за новой цифровой системы пограничного контроля (EES) образовались огромные очереди на три часа, которые начинались за пределами воздушной гавани.

Цифровая система EES собирает биометрические данные всех въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев, полностью отказавшись от бумажных штампов в паспортах.