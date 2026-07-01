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12:10, 1 июля 2026Путешествия

В Европе попросили приостановить работу вызвавшей хаос в аэропортах системы въезда

FT: Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен попросили приостановить работу EES
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Авиакомпании и аэропорты в Европе попросили приостановить работу новой системы въезда в страны Шенгенской зоны EES (Entry Exit System), вызвавшей хаос на границах. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Уточняется, что представители авиационной отрасли обратились с такой просьбой к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В своем письме они заявили, что в летнем туристическом сезоне новая система, вызвавшая многочасовые очереди, может привести к еще большим задержкам рейсов.

Предлагается полностью прекратить проверку въезжающих иностранцев в июле и августе.

Ранее сообщалось, что пассажиры падали в обморок в давке в аэропорту Италии и не попали на рейс — самолет EasyJet улетел без них. В этот день из-за новой цифровой системы пограничного контроля (EES) образовались огромные очереди на три часа, которые начинались за пределами воздушной гавани.

Цифровая система EES собирает биометрические данные всех въезжающих в Шенгенскую зону иностранцев, полностью отказавшись от бумажных штампов в паспортах.

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