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15:06, 1 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

В России высказались о доступности бензина в стране

Депутат Кравченко: Россия делает максимум усилий для стабилизации ситуации с топливом
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

России крайне важно сохранить доступность топлива как для предпринимателей, так и для граждан, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее поставщики продуктов сообщили, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков на склады из-за дефицита топлива. При этом ретейлеры заявили, что дефицит товаров на полках пока не предвидится.

«Для нас крайне важно сохранить доступность топлива как для предпринимателей, так и для граждан. Так, среди обсуждаемых мер, планируется выделение на заправочных станциях отдельных колонок для юридических лиц, чтобы, в том числе, логистика по стране сохранялась на высоком уровне. В нашей стране достаточно запасов топлива и сейчас мы задействуем их», — прокомментировал депутат.

Кравченко указал, что сейчас прорабатываются меры наращивания общего объема выпуска топлива на существующих мощностях, а вместе с этим временный импорт топлива из других стран. Он также заверил, что ограничения по отпуску бензина временны и не должны повлиять на общую доступность топлива.

Несмотря на происходящее на АЗС, некоторые регионы все же говорят, что улучшения с продажей топлива есть. Например, глава Кировской области Александр Соколов отметил, что в целом власти региона смотрят в будущее с оптимизмом.

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