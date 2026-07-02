Американский губернатор заподозрил у Трампа деменцию

Губернатор Иллинойса Прицкер заподозрил у Трампа деменцию

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заподозрил у президента США Дональда Трампа наличие деменции. Его слова приводит Fox News.

Он сделал такое заявление после того, как Трамп назвал социализм «самой большой угрозой» для Америки со времен ее основания, включая Первую и Вторую мировые войны и теракты 11 сентября 2001 года.

«Послушайте, этот человек постоянно страдает деменцией. Я не думаю, что он действительно понимает, что говорит. Я не врач. Я ничего не диагностировал. Я просто предлагаю вам просто взглянуть на то, как он соединяет слова, предложения и мысли, — они почти расходятся в одних и тех же предложениях», — сказал он.

В подтверждение своих слов Прицкер призвал посмотреть выступления Трампа 2015 или 2016 года и сравнить их с нынешними. «Я действительно думаю, что с ним что-то не так», — подчеркнул он.

Белый дом назвал комментарии губернатора Иллинойса «отчаянной» попыткой сохранить актуальность.

Ранее американский журналист Алекс Джонс заявил, что считает, что президент США Дональд Трамп страдает деменцией.