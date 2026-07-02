Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:21, 2 июля 2026Мир

Американский губернатор заподозрил у Трампа деменцию

Губернатор Иллинойса Прицкер заподозрил у Трампа деменцию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заподозрил у президента США Дональда Трампа наличие деменции. Его слова приводит Fox News.

Он сделал такое заявление после того, как Трамп назвал социализм «самой большой угрозой» для Америки со времен ее основания, включая Первую и Вторую мировые войны и теракты 11 сентября 2001 года.

«Послушайте, этот человек постоянно страдает деменцией. Я не думаю, что он действительно понимает, что говорит. Я не врач. Я ничего не диагностировал. Я просто предлагаю вам просто взглянуть на то, как он соединяет слова, предложения и мысли, — они почти расходятся в одних и тех же предложениях», — сказал он.

В подтверждение своих слов Прицкер призвал посмотреть выступления Трампа 2015 или 2016 года и сравнить их с нынешними. «Я действительно думаю, что с ним что-то не так», — подчеркнул он.

Белый дом назвал комментарии губернатора Иллинойса «отчаянной» попыткой сохранить актуальность.

Ранее американский журналист Алекс Джонс заявил, что считает, что президент США Дональд Трамп страдает деменцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар высокоточным оружием по Украине. Поражены предприятия военной промышленности и аэродромы

    Ситуацию в ведомстве Каллас описали фразой «Хьюстон, у нас проблема»

    В России разработали учебный беспилотник УН-001

    Молодая россиянка лишилась заработанных на диверсиях денег

    Россиянка описала Хиросиму словами «стрелки часов во всем городе замерли в 8:15 утра»

    Раскрыта опасность сна с включенным кондиционером

    Украинский военкор назвал главную особенность массированного удара возмездия

    Трамп высказался о ценах на бензин после «очень успешной экскурсии» США в Иран

    Лидера оппозиции Венесуэлы не пустили на родину

    Москвич не запер машину и лишился более 250 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok