Россиян предупредили об опасности использования нейросетей в работе

Компания «Бастион»: Использование ИИ в работе может привести к утечке корпоративных данных

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в работе может привести к утечке корпоративных данных. Об этой опасности россиян предупредил ведущий специалист группы по анализу защищенности мобильных и веб-приложений компании «Бастион» Сергей Зыбнев в разговоре с «Лентой.ру».

«Основная уязвимость возникает в момент, когда работник передает информацию за пределы защищенного контура организации, например, загружает документы в сторонние ИИ-сервисы. Так компания теряет контроль над дальнейшим хранением и обработкой этих данных, что создает условия для их несанкционированного использования злоумышленниками», — рассказал эксперт.

По словам Зыбнева, сотрудники воспринимают нейросети как вспомогательный инструмент и делятся с ними информацией, не задумываясь, что эти данные передаются внешнему провайдеру. В результате в публичные сервисы могут попасть финансовые документы, коммерческие тайны и персональная информация.

Злоумышленники могут использовать утекшие корпоративные данные для фишинговых атак, подделки деловой переписки, анализа инфраструктуры и поиска уязвимостей. При этом даже частичная обработка информации, например, перефразирование или сокращение текста, не гарантирует защиту конфиденциальных данных, подчеркнул Зыбнев.

Ранее россиянам раскрыли опасность заброшенных аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Специалист по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Максим Маркин заявил, что мошенники могут использовать такие профили для рассылки спама или публикации запрещенной информации.