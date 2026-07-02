В Москве объявили программу фестиваля Chess & Jazz

На московском фестивале Chess & Jazz в саду «Эрмитаж» выступят Лолита, Zivert и Моя Мишель

В Москве 25 и 26 июля пройдет седьмой фестиваль Chess & Jazz. По традиции площадкой мероприятия станет сад «Эрмитаж», где в течение двух дней будут проходить концерты, шахматные турниры и тематические активности под открытым небом. Об этом «Ленте.ру» стало известно из пресс-релиза.

Главной музыкальной площадкой фестиваля станет Сцена Т2. На ней выступят Лолита, Моя Мишель, Zivert, которая впервые представит специальную акустическую программу, а также Zoloto, Андрей Катиков, БАЗАР, Terelya, Сеттлерс, Нани Ева и СТРИО. Организаторы обещают, что многие артисты подготовили для гостей особые концертные номера, созданные специально для Chess & Jazz.

Помимо музыки, гостей ждет насыщенная шахматная программа, которую второй год подряд поддерживает Т-Банк. На фестивале состоятся любительские турниры, сеансы одновременной игры с гроссмейстерами, а также будет работать «Шахматная тропа Т-Банка» с неклассическими шахматами. Попробовать свои силы смогут как опытные шахматисты, так и те, кто только начинает знакомство с этой логической игрой.

На территории фестиваля также откроется бренд-зона Т2 с интерактивными инсталляциями и арт-объектом «Шахматный куб T2», где посетителям предложат решить шахматный гамбит. Кроме того, гостей будет ждать фуд-корт с гастрономическими проектами Москвы.

Генеральным партнером Chess & Jazz выступает оператор мобильной связи Т2. Шахматный партнер фестиваля — Т-Банк. Информационный партнер — «Лента.ру».