На Украине назвали особенность масштабного российского удара по Киеву

Аналитик Земляной: ВС РФ использовали большое число реактивных дронов для атаки по Киеву

Вооруженные силы России активно использовали большое число реактивных дронов для масштабной атаки по Киеву. Об этом сообщил старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной в интервью украинскому изданию Telegraf.

По его словам, в ходе удара также использовались крылатые ракеты S8000 «Бандероль». При этом эксперт подчеркнул, что часть снарядов, принятых за «Бандероль», на самом деле являлись реактивными БПЛА «Герань».

Земляной также подчеркнул, что Вооруженные силы России стремятся улучшить тактику и эффективность применения дронов, а также модернизируют сами БПЛА. По его словам, РФ также удалось значительно нарастить производство «Бандеролей» и испытать их в бою.

Ранее военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что новая ракета «Бандероль», которую стали использовать Вооруженные силы РФ, может наносить удары почти по всей территории Украины. По словам эксперта, данную ракету армия России применяет уже год с небольшим.