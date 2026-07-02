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11:13, 2 июля 2026Интернет и СМИ

Названа доля использующих ИИ в учебе студентов

VK Education: ИИ является главным технологическим инструментом для учебы
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Искусственный интеллект (ИИ) является главным технологическим инструментом для продуктивной учебы, показало исследование VK Education. Результаты опроса 1 тысячи студентов от 18 до 25 лет поступили «Ленте.ру».

Так, ИИ-помощники используют 85 процентов студентов. Облачные хранилища применяют 29 процентов респондентов, онлайн-доски — 26 процентов, умные колонки — 16 процентов, TTS-синтезаторы для прослушивания лекций в дороге — 15 процентов, трекеры привычек — 15 процентов, другие технологии — 7 процентов.

Для планирования дел студенты используют заметки в телефоне (54 процента) и собственную память (54 процента). К онлайн-календарям обращаются 26 процентов, приложениям для планирования — 16 процентов, цифровым ежедневникам — 14 процентов, бумажным ежедневникам — 6 процентов, а 4 процента не планируют вовсе.

Чтобы настроиться на учебу, больше половины респондентов (56 процентов) наводят порядок на рабочем столе. Короткий перерыв на развлекательный контент помогает войти в рабочий ритм 45 процентам, 40 процентов включают фоновую музыку, 25 процентов обещают себе награду по завершении занятий, 22 процента смотрят в окно или сидят в тишине, 12 процентов читают или смотрят блоги успешных людей, а 6 процентов выбирают другие способы.

Главной мотивацией служит понимание связи учебы с будущей карьерой, заявили 76 процентов опрошенных. Вдохновляющие примеры и истории успеха работают для 38 процентов, поддержка семьи и друзей — 28 процентов, страх отчисления и боязнь критики — 25 процентов, желание получать стипендию — 16 процентов, рейтинг среди однокурсников — 12 процентов, другие факторы — 13 процентов.

При этом 39 процентов студентов могут учиться часами, если увлечены предметом, 36 процентов выдерживают от 30 до 60 минут без перерыва, 19 процентов — полтора-два часа, 5 процентов постоянно отвлекаются и не могут сосредоточиться, а 1 процент — лишь 10–15 минут.

Среди методов тайм-менеджмента наибольший интерес у студентов вызывает «Швейцарский сыр», «Лягушка на завтрак», метод «Pomodoro», метод 90/30 и режим дедлайна.

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