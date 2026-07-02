Отбывшую самый длительный срок в истории страны женщину-убийцу решили освободить

В Британии решили освободить 70-летнюю убийцу Пирсон, которая провела в тюрьме 39 лет

В Великобритании решили освободить 70-летнюю женщину, которая расправилась с невестой своего бывшего бойфренда и отбыла самый длительный тюремный срок в истории страны. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мария Пирсон была арестована в 1986 году после того, как нанесла 17 ножевых ранений Джанет Ньютон. Ревнивую преступницу приговорили к пожизненному заключению с правом подачи на УДО через 12 лет. Минимальный срок истек в 1998 году, но Пирсон отказывали в освобождении, так как комиссия по УДО находила ее опасной для общества.

На последнем заседании комиссия пришла к выводу, что убийца больше не опасна. Пирсон провела в тюрьме 39 лет, что является рекордом для Великобритании. Сестра Ньютон просила, чтобы преступницу не выпускали на свободу, однако комиссия проигнорировала это.

Мария вышла замуж за Малкольма Пирсона в 1986 году через несколько дней после рождения их дочери. Однако вскоре выяснилось, что на момент свадьбы женщина уже была замужем за неким Сэмом Трэверсом. Брак аннулировали. Бывшие возлюбленные постоянно ссорились, и у них отобрали ребенка. Вскоре Малкольм начал встречаться с 23-летней Ньютон. Пирсон угрожала девушке, а затем расправилась с ней.

До Пирсон рекорд по самому длительному пребыванию за решеткой в Великобритании принадлежал Майре Хиндли, которая с 1963 по 1965 год вместе с сообщником Иэном Брэйди расправилась с пятью детьми в графстве Большой Манчестер. Хиндли была осуждена в 1966 году, в 2002-м ее не стало за решеткой. Она провела в тюрьме 36 лет.

Ранее сообщалось, что в Индии в 15-й раз выпустили по УДО гуру Гурмита Рама Рахима Сингха. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению за изнасилования и расправу.