«Маг с AliExpress». У россиян новый кумир — странный фокусник из Индии. Почему одни обожают его, а другие высмеивают?

Блогер Дидляков: Индийский фокусник Принц из мемов хочет поехать в тур по России

В 2026 году любители нишевого контента в соцсетях прониклись новым феноменом — индийским фокусником под псевдонимом Принц. Ролики с выступлениями иллюзиониста внезапно стали попадаться множеству пользователей, включая россиян, и вызывать у них бурю эмоций — от недоумения до восторга. Причиной послужили как специфический образ и манеры Принца, так и его фокусы — как решили комментаторы, слишком уж простые. При этом одни пользователи иронизировали над фокусником, а другие буквально поклонялись ему. Так, пользователи из России умоляют Принца приехать в Москву и выступить в Олимпийском, уверяют, что он легко соберет Лужники, приглашали во все города страны — и артист откликнулся. Как постироничный мем о необычном индийском фокуснике вышел из-под контроля и что сам Принц думает о своей популярности в России и СНГ — в материале «Ленты.ру».

«Не знаю, что я только что посмотрел»

В своих видео в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Принц демонстрирует множество фокусов — например, превращает платочек в трость, достает голубя из лопнувшего воздушного шарика, заставляет свою ассистентку исчезнуть из коробки или зависнуть в воздухе.

Один из коронных номеров индийского иллюзиониста — быстрое переодевание. Он заходит за кулисы в одном наряде и тут же выходит в совершенно другой одежде

Образы Принца неизменно яркие и экстравагантные: блестки и перья, причудливые головные уборы, крупные украшения. На лице у иллюзиониста всегда макияж: подведены глаза, накрашены губы, нарисованы черные брови и бакенбарды.

При этом почти все ролики в его соцсетях построены по одному и тому же принципу: фокусник показывает свой трюк, а потом улыбается, глядя в камеру. Все это он проделывает под одну и ту же мелодию, причем в момент кульминации всегда повторяется слово «Принц», после чего звучит зловещий смех.

Что известно о биографии фокусника Принца? Настоящее имя фокусника — Дхирадж Байраги (Dheeraj Bairagi), а полный сценический псевдоним — Волшебник Принц (Jadugar Prince). Долгое время он позиционировал себя как одного из самых молодых фокусников Индии. «Магия — мое искусство, мой прием — уверенность», — гласит описание его профиля в Instagram. А на своем англоязычном сайте он описан как всемирно признанный фокусник и мастер иллюзий. В интервью индийским YouTube-каналам Принц рассказывал, что родился в штате Мадхья-Прадеш. Детали своей биографии он не раскрывал, но сообщил, что его отец — достаточно известный фокусник. В 2009 году, еще учась в школе, будущая звезда соцсетей решил тоже выступать с фокусами. С выступлениями Принцу сегодня помогают младшие братья и отец. В интервью иллюзионист неоднократно сетовал на то, что искусство фокуса исчезает в Индии.

По какой-то причине видео с выступлениями индийского фокусника стали попадаться в ленте рекомендаций у множества пользователей из разных стран. «Почему это попадается мне в реках?», «Я даже не знаю, каким образом это оказалось у меня в рекомендациях», «Куда я жмакнула, что этот шедевр появился?» — удивлялись прихотям алгоритмов комментаторы. При этом многие признавались, что все-таки не пролистывали необычные ролики и ознакомились с ними.

«Не знаю, что я только что посмотрел, но я посмотрел это целиком», — метко описал реакцию многих зрителей пользователь, впервые увидевший выступление Принца

«Да как он это делает?!»

В итоге ролики колоритного Принца вышли на огромную аудиторию: самые популярные видео с фокусами пользователи Instagram посмотрели более 10 миллионов раз. В комментариях под видео пользователи разделились на два лагеря. Одни неистово критиковали выступления индийского иллюзиониста, утверждая, что его трюки очевидны и не так уж зрелищны.

«Братан, на дворе уже не 90-е», «Это прямо стремно, десятилетний ребенок показывал мне куда более хорошие фокусы», «Любой его фокус можно легко объяснить», «Ни разу не видел его шоу, но уже ненавижу его», — ругали артиста пользователи и уверяли, что эффекта магии тот добивается с помощью монтажа и склеек в видео. Кто-то даже назвал его самым ленивым фокусником в мире и «магом с AliExpress».

Его трюки старее Гражданской войны в США

пользователь Instagram

Другие комментаторы решили подыграть заграничному артисту и принялись восхвалять его выступления. «До сегодняшнего момента я не верил в магию!!!!», «Да как он это делает?!», «Как это вообще возможно без помощи демонов?!» — в шутку поражались они и называли Принца одним из лучших фокусников в мире.

Подпись к кадру: «Новая магия каждую секунду!» Кадр: @dheeraj_bairagi_143prince

«Принц, отправляйтесь в мировой тур. Миру нужны ваши шоу и ваши способности!», «Пожалуйста, охраняйте его, он национальное достояние!» — молили комментаторы.

Лучший его фокус — то, что он продолжает появляться у меня в ленте, хотя я его заблокировал

пользователь Instagram

Индийский иллюзионист также стал предметом пародий, в которых блогеры изображали, как с пафосным и загадочным видом делают нечто обыденное. Некоторые пытались повторить характерный грим Принца, а другие наряжали в его стиле питомцев.

Были также комментаторы, считавшие, что фокусник не заслуживает насмешек: по их мнению, артист честно зарабатывает на жизнь выступлениями, которые, судя по всему, вполне востребованы в его стране.

«Когда концерт в Мытищах?»

Особый интерес к выступлениям самобытного иллюзиониста проявили пользователи из Латинской Америки, России и стран СНГ. Последние признавались, что искренне радуются каждому ролику Принца и скучают, когда он внезапно пропадает из ленты рекомендаций.

«Не видела его два дня в ленте, уже испугалась!», «Ни дня без него, уже родным стал», «Сначала он меня раздражал, а теперь уже радуюсь, когда встречаю его на просторах Reels, как будто дальний родственник», «Ох, что вытворяет, любимка!» — писали русскоязычные пользователи.

Новоявленный клуб фанатов индийского фокусника комментаторы в шутку стали называть нишевым коммьюнити

Фокусник Принц без грима Кадр: Be Antique Fit / YouTube

«Я уверен, что это родственник Киркорова, но не могу это доказать», «Этими Reels мне выедают мозг чайной ложечкой», — шутили русскоязычные пользователи. Многие предлагали Принцу выступить в России, аргументируя это тем, что он «Лужники на изи соберет». «Весь Тольятти ждет Принца», «Когда концерт в Мытищах?», «Наш родной, ждем в Москве!», «Сначала в Воронеже пусть программу обкатает», «Когда в Сочи?» — обращались к фокуснику комментаторы.

Дорогой, родной ты наш! Ждем в России, ты тут всех порвешь. Выступать некому… Олимпийский уже готовят для тебя. Приезжай

пользовательница Instagram

Фокусник заявил о готовности приехать в Россию

Главным амбассадором фокусника из далекой Индии и мостиком между ним и русскоязычной аудиторией выступил блогер Василий Дидляков, автор одной из самых вирусных пародий на Принца, которая стала отдельным мемом. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что начал смотреть ролики иллюзиониста около семи месяцев назад и они его позабавили.

Сняв пародию на фокусника, Дидляков вступил в контакт с ним и его командой: блогер предложил индийскому артисту выступить в России, а тот внезапно согласился. Принц даже снял ролик для российской аудитории, которым Дидляков затем поделился на своей странице.

Привет, Россия! Я — Маг Принц из Индии. Ваша любовь и поддержка очень меня радуют, спасибо большое! Я надеюсь, что скоро приеду в Россию и поделюсь своей магией со всеми вами фокусник Принц

«Ждем его на шоу "Пусть говорят", "Давай поженимся!" и, вполне уверен, на шоу "Уральские пельмени" и Comedy Club», — поиронизировал в комментариях к ролику один из пользователей TikTok.

Дидляков добавил, что Принц очень рад популярности в России. Кроме того, мемный фокусник действительно хочет отправиться в тур по России. По словам Дидлякова, сейчас он пытается уговорить фокусника построить менее глобальные планы, поскольку неизвестно, как артиста примет аудитория.

«Сначала план привезти его небольшой командой, сделать, возможно, фан-встречу небольшую с выступлением и с коммерческой коллаборацией, и дальше уже смотреть на то, какие будут перспективы», — объяснил Дидляков. Он добавил, что несколько корпораций и брендов откликнулись на идею устроить Принцу выступление в России, пока они уточняют детали возможного визита. При этом блогер подчеркнул, что у него нет коммерческого интереса в организации этого мероприятия.

«Вижу, что в России его очень любят. И он это знает, он это видит, он и его команда», — добавил блогер. Дидляков также выразил уверенность в том, что в заверениях российских фанатов о любви к Принцу нет двойного дна.