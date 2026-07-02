Россиянам назвали удешевляющие образ детали

Арт-директор бренда Michel Katana: Избыток декора и крупных логотипов удешевляет образ

Арт-директор французского бренда Michel Katana Наталья Семенова назвала россиянам удешевляющие образ детали. Ее комментарий публикуют «Известия».

По словам эксперта, испортить внешний вид способен избыток крупных логотипов и декора. «Если в одном образе одновременно присутствуют яркая одежда, массивные украшения, заметная сумка и другие выразительные детали, они начинают конкурировать между собой. Гораздо гармоничнее смотрятся комплекты, построенные вокруг одного главного акцента», — объяснила она.

При этом визуально дорогой образ складывается из качества материалов и состояния вещей. Так, ухудшить впечатление способны предметы гардероба из синтетики и искусственной кожи и изделия, которые потеряли форму, растянулись, потрескались или потерлись.

В июне стилист и телеведущий Александр Рогов назвал россиянкам самую модную вещь в гардеробе на лето.