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20:30, 2 июля 2026Путешествия

Россиянки полюбили путешествовать в одиночку

Россиянки полюбили соло-путешествия в Турцию и Египет
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: FaceStock / Shutterstock / Fotodom

Российские туристки полюбили путешествовать в одиночку — спрос на соло-туры для женщин вырос на 47 процентов за год. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что средний чек такой поездки увеличился на 6,8 процента — с 89,5 до 95,6 тысячи рублей. Турция и Египет заняли почти 60 процентов всех соло-туров для женщин за последний год — по 33 и 26 процентов соответственно.

В среднем поездка в Турцию для россиянки обходится в 154 тысячи рублей, а в Египет — в 140 тысяч рублей. А по России стоимость такого путешествия составит 51 тысячу рублей.

«Самые дорогие направления — Австралия (1,05 миллиона рублей за тур), Сейшельские острова (средний чек 286 тысячи рублей) и Мальдивы (282 тысячи рублей). Самые бюджетные поездки — в Белоруссию (48,9 тысячи рублей), Армению (60,9 тысячи рублей) и Азербайджан (71,2 тысячи рублей)», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что российские туристы проведут летний отпуск в 2026 году в трех пляжных странах. Лидерами в списке соотечественников оказались Турция, Египет и Вьетнам.

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