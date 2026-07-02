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11:13, 2 июля 2026Интернет и СМИ

В Евросоюзе начнут наказывать за публикацию видео российского канала

Суд Евросоюза разрешил привлекать к ответственности за размещение видео RT на сайтах
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Суд Европейского союза (ЕС) разрешил привлекать к ответственности за размещение видео российского канала RT в открытом доступе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ЕС начнут наказывать людей, которые публикуют ролики RT в открытых каналах и на веб-сайтах.

Первые уголовные дела были возбуждены в отношении трех граждан Германии, которые распространяли видео канала на веб-сайте. Суд ЕС постановил, что лица, размещающие любые материалы RT, несут полную ответственность. При этом подчеркивается, что «ни содержание, ни продолжительность» опубликованного ролика не имеют значения.

В марте 2022 года Евросоюз запретил трансляцию и распространение контента RT на территории Европы. Такая же мера была принята и в отношении другого российского СМИ — Sputnik.

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