Стало известно о смерти дочери российского бизнесмена спустя девять дней после родов

В Москве 27-летнюю дочь бизнесмена из Северо-Западного федерального округа нашли без признаков жизни под окнами многоэтажного дома спустя девять дней после родов. О смерти россиянки стало известно MK.RU.
По сведениям издания, трагедия произошла 1 июля. Предположительно, молодая мать страдала от послеродовой депрессии. Как утверждает MK.RU, женщина еще до появления ребенка посещала психолога.
В день случившегося в квартире вместе с горожанкой находилась няня младенца.
По информации издания, отец не выжившей девушки является предпринимателем в одном из регионов на северо-западе России, владельцем магазинов, ресторанов, транспортных компаний.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушку, которая, предположительно, страдала расстройством пищевого поведения, нашли без признаков жизни под окнами во дворе дома.