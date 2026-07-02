Стало известно о смерти дочери российского бизнесмена спустя девять дней после родов

MK.RU: В Москве 27-летнюю дочь бизнесмена нашли под окнами дома без признаков жизни

В Москве 27-летнюю дочь бизнесмена из Северо-Западного федерального округа нашли без признаков жизни под окнами многоэтажного дома спустя девять дней после родов. О смерти россиянки стало известно MK.RU.

По сведениям издания, трагедия произошла 1 июля. Предположительно, молодая мать страдала от послеродовой депрессии. Как утверждает MK.RU, женщина еще до появления ребенка посещала психолога.

В день случившегося в квартире вместе с горожанкой находилась няня младенца.

По информации издания, отец не выжившей девушки является предпринимателем в одном из регионов на северо-западе России, владельцем магазинов, ресторанов, транспортных компаний.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушку, которая, предположительно, страдала расстройством пищевого поведения, нашли без признаков жизни под окнами во дворе дома.