Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 2 июля 2026Мир

В Дамаске прогремел взрыв

Syria TV: В кафе в Дамаске прогремел взрыв
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Возле Дворца правосудия в центре Дамаска произошел взрыв в одном из кафе, несколько человек не выжило. Об этом сообщил сирийский телеканал Syria TV.

«14 человек были доставлены с места взрыва в больницу "Аль-Муджтахид". Четверо не выжило и десять пострадало. Еще один пострадавший был доставлен в больницу Сирийского Красного Полумесяца», — прокомментировал директор службы скорой помощи и чрезвычайных ситуаций Сирии Ахмад аль-Баккура.

По данным телеканала, причиной взрыва в кафе в центре города стала детонация взрывного устройства, которое было заложено на месте.

В начале июня в Дамаске прогремели взрывы из-за перехвата иранских ракет. В связи с этим сирийские власти приняли решение о закрытии аэропорта города на 12 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал особенность массированной атаки на Украину

    Ведущий «России 1» рассказал о встрече со Жванецким

    Артиста кукольного театра заподозрили в расправе над коллегой в российском регионе

    Двое российских бойцов выводили с поля боя полдюжины раненых под 12 обстрелами ВСУ

    Россияне бросились за лапомойками

    Дочь Бони проколола ей нос на камеру

    Дачникам назвали правила ухода за растениями в жару

    Москвичей предупредили о резком изменении погоды

    Грузинский НПЗ решил прекратить покупать российскую нефть

    Министр обороны Украины накануне удара возмездия выступил с докладом «Небо защищено»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok