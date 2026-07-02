Syria TV: В кафе в Дамаске прогремел взрыв

Возле Дворца правосудия в центре Дамаска произошел взрыв в одном из кафе, несколько человек не выжило. Об этом сообщил сирийский телеканал Syria TV.

«14 человек были доставлены с места взрыва в больницу "Аль-Муджтахид". Четверо не выжило и десять пострадало. Еще один пострадавший был доставлен в больницу Сирийского Красного Полумесяца», — прокомментировал директор службы скорой помощи и чрезвычайных ситуаций Сирии Ахмад аль-Баккура.

По данным телеканала, причиной взрыва в кафе в центре города стала детонация взрывного устройства, которое было заложено на месте.

В начале июня в Дамаске прогремели взрывы из-за перехвата иранских ракет. В связи с этим сирийские власти приняли решение о закрытии аэропорта города на 12 часов.