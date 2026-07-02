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11:42, 2 июля 2026Россия

В России объяснили отсутствие «серьезных переговоров» по Украине

Карасин: Россия готова к серьезному диалогу по Украине, который учитывает интересы Москвы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил отсутствие «серьезных переговоров» по Украине, подчеркнув, что Россия готова к диалогу, который учитывал бы интересы Москвы, но сигналов от Киева нет. Его мнение публикует «Газета.Ru».

Сенатор подчеркнул, что Россия не избегает диалога, а настаивает на определении конкретных предложений, которые можно рассматривать за столом переговоров. Он также добавил, что Москва готова рассмотреть предложения от украинской стороны, но с условием — «без участия формального или неформального Европейского союза и НАТО».

«Дело тут не в определении места — это не самое главное. Дело в определении конкретных серьезных предложений. К этому мы готовы, но пока серьезных сигналов, непротиворечивых, непубличногласных мы не слышим и не видим», — обозначил Карасин.

Ранее в Кремле заявили, что Россия готова к переговорам по Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также говорил о том, что Киев в настоящее время находится в сложном положении.

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