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20:28, 2 июля 2026Россия

В России ответили на слова эстонского чиновника о помощи при ударах ВСУ по Петербургу

Сенатор Пушков заявил, что прибалтийская элита потеряла разум
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Прибалтийская элита потеряла разум. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так политик прокомментировал слова советника президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла о помощи ВСУ при ударах по Санкт-Петербургу.

«Советник президента Эстонии признал, что Эстония помогает Киеву атаковать Санкт-Петербург. Прибалтийская элита и прежде не отличалась умом, а теперь и вовсе потеряла разум», — написал сенатор.

Ранее российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись разговора с Роллом. В ходе беседы советник заявил, что министры обороны Эстонии и Украины могут в любой момент обсудить вопросы координации атак ВСУ на Россию.

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