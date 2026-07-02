В России ответили на слова эстонского чиновника о помощи при ударах ВСУ по Петербургу

Сенатор Пушков заявил, что прибалтийская элита потеряла разум

Прибалтийская элита потеряла разум. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так политик прокомментировал слова советника президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла о помощи ВСУ при ударах по Санкт-Петербургу.

«Советник президента Эстонии признал, что Эстония помогает Киеву атаковать Санкт-Петербург. Прибалтийская элита и прежде не отличалась умом, а теперь и вовсе потеряла разум», — написал сенатор.

Ранее российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись разговора с Роллом. В ходе беседы советник заявил, что министры обороны Эстонии и Украины могут в любой момент обсудить вопросы координации атак ВСУ на Россию.