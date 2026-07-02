В России ответили на слова советника президента Эстонии о помощи ВСУ в атаках на Петербург

Белик: Эстония готовностью помогать ВСУ с атаками на РФ призналась в пособничестве нацизму

Депутат Госдумы Дмитрий Белик ответил на слова советника президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла о готовности помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) с атаками на Санкт-Петербург. По его мнению, таким образом представитель государства признался в пособничестве нацизму, передает РИА Новости.

«Готовность помогать преступному режиму в атаках на Россию показывает как Эстония из кожи вон лезет, лишь бы уколоть нашу страну побольнее», — обозначил парламентарий.

Белик также добавил, что суть немецкого фашизма и украинского нацизма одинаковая.

Ранее российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись разговора с Роллом, в ходе которого советник заявил, что министры обороны Эстонии и Украины могут в любой момент обсудить вопросы координации атак ВСУ на Россию.