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14:47, 2 июля 2026Россия

В России ответили на слова советника президента Эстонии о помощи ВСУ в атаках на Петербург

Белик: Эстония готовностью помогать ВСУ с атаками на РФ призналась в пособничестве нацизму
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Белик ответил на слова советника президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла о готовности помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) с атаками на Санкт-Петербург. По его мнению, таким образом представитель государства признался в пособничестве нацизму, передает РИА Новости.

«Готовность помогать преступному режиму в атаках на Россию показывает как Эстония из кожи вон лезет, лишь бы уколоть нашу страну побольнее», — обозначил парламентарий.

Белик также добавил, что суть немецкого фашизма и украинского нацизма одинаковая.

Ранее российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись разговора с Роллом, в ходе которого советник заявил, что министры обороны Эстонии и Украины могут в любой момент обсудить вопросы координации атак ВСУ на Россию.

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