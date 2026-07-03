Лебедев высказался о Европе словами «все регулирует и больше ничем в жизни не занимается»

Блогер Лебедев заявил, что Европа постоянно вводит много новых правил

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в Европе постоянно вводят много новых правил, регулирующих разные сферы общественной жизни. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Как известно, в США инновируют, в Китае копируют, а в Европе регулируют. Европа регулирует все, что только можно, и больше ничем в этой жизни не занимается», — заявил Лебедев, комментируя новость о том, что США прекратят поставки газа в Евросоюз из-за установленных в европейских странах правил, регулирующих выбросы метана.

Блогер также предположил, что Соединенные Штаты найдут нового покупателя своего природного ресурса, если Евросоюз не пересмотрит правила для поставщиков газа.

Ранее Лебедев сделал Европе предостережение. Он заявил, что туристы из России перестанут ездить в западные страны, так как к ним пренебрежительно относятся. Блогер отметил, что россияне предпочтут европейским курортам азиатские.