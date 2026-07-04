4 июля в России отмечают День тыловой службы уголовно-исполнительной системы. Жители Соединенных Штатов празднуют День независимости, а поклонники произведений Льюиса Кэрролла по всему миру отмечают День Алисы в стране чудес. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 4 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День тыловой службы уголовно-исполнительной системы РФ

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

4 июля 1866 года в России утвердили «временные правила касательно помещений для подвергаемых аресту по приговорам мировых судей», другими словами — первые нормы содержания заключенных. Именно к этой дате приурочен профессиональный праздник специалистов, которые обеспечивают заключенных всем необходимым: едой, медикаментами, предметами первой необходимости, — это пекари, повара, уборщики и другие сотрудники мест заключения.

Праздники в мире

День независимости в США

4 июля 1776 года в США приняли Декларацию независимости, согласно которой 13 английских колоний были преобразованы в новое государство — Соединенные Штаты Америки. С тех пор 4 июля — главный национальный праздник в США. Традиционно в этот день проходят массовые мероприятия и парады, а кульминацией Дня независимости становятся красочные фейерверки.

День отдыха от праздников

Фото: Maria Lupan / Unsplash

4 июля во многих странах мира отмечают День отдыха от праздников. По одной из версий, это неофициальное торжество придумали сотрудники компании по организации праздников в Лондоне. Так они хотели хотя бы раз в год отдохнуть от своей работы и предложили жителям города провести день дома перед телевизором, сходить на прогулку или посвятить себя чтению и готовке — главное держаться подальше от торжеств. Этот флешмоб быстро стал популярным в Великобритании, а затем разошелся и по другим странам.

Какие еще праздники отмечают в мире 4 июля

День Алисы в стране чудес;

Дни Тома Сойера в США;

День сельского врача в Аргентине;

День архитектора в Венесуэле.

Какой церковный праздник 4 июля

Обретение мощей преподобного Максима Грека

Писатель и богослов Максим Грек жил на рубеже XV-XVI веков и был иноком в обители на Афоне, где изучал древние рукописи. Когда московский князь Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческих книгах своей матери Софии Палеолог, патриарх Константинопольский отправил Максима Грека в Москву. Преподобный перевел на славянский язык толкование на Псалтирь, Деяния апостолов и другие церковные книги.

Позже Максим Грек впал в немилость московского митрополита, отказавшись переводить книги, которые содержат высказывания еретика Арии. Также он высказался против расторжения брака великого князя с женой, тем самым усугубив свое положение. В итоге святого заключили в темницу, через шесть лет его сослали в Тверь, а последние годы жизни Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Несмотря на тяготы заключения, святой до конца жизни продолжал писать. Помимо переводов церковных книг, он оставил после себя автобиографию, в которой описал свою жизнь в темнице.

Какие еще церковные праздники отмечают 4 июля

День памяти мученика Иулиана Тарсийского;

День памяти священномученика Терентия, епископа Иконийского;

День памяти преподобного Георгия (Лаврова);

День памяти мученика Никиты Сухарева;

День памяти священномучеников Алексия Скворцова, Павла Успенского и Николая Розанова.

Приметы на 4 июля

Гром 4 июля предвещает затяжное ненастье;

Ветер завывает, словно разными голосами, — к дождю;

Если радуга пролегла с востока на запад, погода будет хорошей.

Кто родился 4 июля

Кадр: фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Советский и армянский актер прославился благодаря фильмам «Мимино», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Одиноким предоставляется общежитие» и другим.

На съемочной площадке Мкртчян был мастером импровизации и сам придумывал реплики для своих героев. Например, ему принадлежат крылатые фразы из картины «Мимино»: «Я так хохотался!», «Ты и она — не две пары в сапоге», «Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь».

Джина Лоллобриджида (1927-2023)

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида была одним из главных секс-символов послевоенной эпохи. Самые известные фильмы с ее участием: «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери», «Соломон и царица Савская».

Помимо съемок в кино, Лоллобриджида занималась живописью и скульптурой, а также фотожурналистикой. В 1975 году она выпустила документальный фильм о Кубе, для которого взяла интервью у Фиделя Кастро.

Кто еще родился 4 июля