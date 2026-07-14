Появилось видео пяти родившихся в Карачаево-Черкесии лилигрят

Пятерых лилигрят, родившихся в Карачаево-Черкесии, впервые сняли на видео

В Карачаево-Черкесии впервые в мире на свет появились сразу пять лилигрят — детенышей лигрицы и белого льва. Видео с лилигрятами опубликовано в Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) парка «Долина тигров "Архыз"».

Этот случай считается уникальным для всей мировой зоопрактики. Матерью редких малышей стала лигрица по кличке Плюша, а отцом выступил белый лев Симба. Котята родились 10 июня. Лигры — гибрид льва и тигрицы — сами по себе крайне редки (в мире насчитывается лишь несколько десятков таких особей). Белые львы тоже относятся к исчезающим видам (их около трех сотен). При этом появление пяти детенышей в одном помете лигрицы не фиксировалось нигде ранее.

На записи видно, как подросшие лилигрята лежат рядом с матерью. В естественной среде появление таких животных практически невозможно, поскольку ареалы львов и тигров не пересекаются, а биологические особенности ограничивают их устойчивое размножение, поэтому этот случай специалисты называют настоящим чудом.

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