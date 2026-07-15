Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:18, 15 июля 2026Россия

Стало известно о смертельном ударе ВСУ по административному зданию в российском регионе

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по административному зданию в поселке Хомутовка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по административному зданию в поселке Хомутовка, жертвой стала 36-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в Max.

«Вражеский дрон нанес удар по административному зданию в поселке Хомутовка. К огромной скорби, в результате атаки погибла 36-летняя женщина», — написал он.

По словам чиновника, родственники доставили пострадавшую при ударе женщину в Дмитриевскую ЦРБ, но врачи не смогли ее спасти.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 июля над регионами России сбили десятки украинских дронов. Атаке ВСУ подверглись семь российских регионов, среди которых Крым, Московский регион, Краснодарский край и Ростовская область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыты подробности столкновения российского флота с ВСУ в Черном море
    11 собак прогнали насильника и спасли двух женщин
    Туроператор назвал преувеличенными сообщения о конфликтах с таксистами в Бодруме
    Раскрыта стоимость самого дорогого путешествия россиян в 2026 году
    Под Москвой двое мужчин избили подростка из-за отказа купить им пиво и попали на видео
    Названы самые вероятные авторы голов в полуфинале ЧМ между Англией и Аргентиной
    Способность украинской FP-7.x перехватить «Искандер» оценили
    В Киеве заявили о начале выдачи разрешений на производство ракет Patriot
    Девушка вылезла из окна ради селфи в Москве
    В ФТС России захотели сделать контроль на границе с Белоруссией и Казахстаном быстрее
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok