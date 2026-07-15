Стало известно о смертельном ударе ВСУ по административному зданию в российском регионе

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по административному зданию в поселке Хомутовка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по административному зданию в поселке Хомутовка, жертвой стала 36-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в Max.

«Вражеский дрон нанес удар по административному зданию в поселке Хомутовка. К огромной скорби, в результате атаки погибла 36-летняя женщина», — написал он.

По словам чиновника, родственники доставили пострадавшую при ударе женщину в Дмитриевскую ЦРБ, но врачи не смогли ее спасти.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 июля над регионами России сбили десятки украинских дронов. Атаке ВСУ подверглись семь российских регионов, среди которых Крым, Московский регион, Краснодарский край и Ростовская область.