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13:21, 17 июля 2026Экономика

Москвичам предсказали жаркие выходные

Синоптик Тишковец: В выходные воздух в Москве прогреется до 29 градусов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В предстоящее воскресенье, 19 июля, в Москве ожидается пик жары. Воздух прогреется до 29 градусов, а небо останется безоблачным. Об этом НСН рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на субботу будет прохладно — не выше 9-12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 24-27 градусов. (...) В воскресенье на фоне повышенного атмосферного давления потепление продолжится. Будет бирюзовое небо без единого облака. В сумерках не ниже 13-16 градуса тепла, а в разгар дня ожидается до 26-29 градуса тепла. Это будет дыхание самого лета», — уточнил синоптик.

По его словам, начало следующей недели также порадует жителей столицы теплом. Так, в понедельник сохранится солнечная погода и около 27 градусов днем. Во вторник подойдет атмосферный фронт с кратковременными ливнями и грозами, температура составит около 25 градусов. В среду дожди продолжатся, температура опустится до 21-24 градусов.

Тишковец подчеркнул, что ураганов опасаться не стоит, москвичей ждут лишь локальные осадки с грозами.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, температурный минимум составил плюс 10,4 градуса.

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