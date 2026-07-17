Семикратный чемпион «Формулы-1» показал момент близости с Ким Кардашьян

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон показал момент близости с Ким Кардашьян на видео

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон показал ролики и фото с возлюбленной, телезвездой Ким Кардашьян. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гонщик поделился серией кадров с отдыха на природе. На одно из размещенных видео попал момент близости пары, которая обнялась на камеру и упала с катера в воду. Известно, что Хэмилтон и Кардашьян провели отпуск у озера вместе с семьей и друзьями.

Ранее в июле Хэмилтон раскрыл новые детали романа с Кардашьян. Перед гонкой в Великобритании один из репортеров спросил, почему гонщик выглядит счастливее в последнее время. «Могла ли на твое счастье повлиять новая возлюбленная?» — поинтересовался журналист. «Да, и очень хорошая!» — ответил пилот Ferrari.

Первые сообщения о романе Хэмилтона и Кардашьян появились в марте. Бизнесвумен поделилась кадрами с афтепати церемонии вручения премии «Оскар», на которых она позировала в платье Gucci. Спортсмен, в свою очередь, оставил под ее фото комплиментарный комментарий в виде эмодзи.