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13:32, 17 июля 2026Мир

США назвали слабыми из-за Трампа

Bloomberg: События 2026 года выставляют Америку при Трампе слабой
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Президентство Дональда Трампа сделало США слабее. Такое мнение выразила редакция газеты Bloomberg.

«"Шок и трепет" — так можно охарактеризовать первый год правления Трампа. Трамп развязал торговые войны как против союзников, так и против соперников, одновременно требуя коренных изменений в условиях американских альянсов. (...) Пока что основные геополитические события 2026 года заставили "Америку Трампа" выглядеть безрассудной, слабой и хищнической», — следует из публикации.

По мнению издания, американский лидер сделал ставку на то, что «непревзойденная мощь» США принесет быстрые и впечатляющие результаты. Тем не менее такой подход к внешней политике не сработал в отношении государств, у которых «хватило решимости и ресурсов» противостоять требованиям США, например России.

Как отметил глава Белого дома, США урегулировали множество конфликтов, и он думал, что будет легко добиться мира на Украине. Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как «непростого персонажа», но заметил, что за последнее время был достигнут определенный прогресс в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее стало известно, что саммит НАТО в Анкаре укрепил мнение среди союзников США в том, что их усилий «никогда не будет достаточно, чтобы удовлетворить Трампа, а его непрекращающаяся враждебность угрожает подорвать доверие к НАТО».

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