Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:16, 17 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о новых митингах против решения Зеленского

В Киеве второй день продолжаются митинги против решения Зеленского по Минобороны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Киеве второй день подряд продолжаются митинги против решения президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. Соответствующие кадры публикует издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Митинги против отставки Федорова продолжаются второй день. На видео — Киев», — отмечается в тексте сообщения.

16 июля Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины и начала переформатирование правительства. Самой громкой стала отставка министра обороны Михаила Федорова, который обвинил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в нежелании проводить реформы. По словам бывшего министра, главком постоянно «плел интриги», блокировал его инициативы и устроил против него заказную медийную кампанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сосед России поздравил Украину
    Стало известно о странных поездках бесследно исчезнувшего Усольцева
    Американец-бывший чемпион UFC оценил уровень безопасности в России
    Подросток в Москве стал обладателем «дерева в почках» из-за вейпа
    Две девочки на сапбордах потерялись на водохранилище в России
    Жена Сарика Андреасяна прокомментировала сходство дочери с Павлом Прилучным
    Китай ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы США
    «Ростех» рассказал о достоинствах Су-30СМ2
    Китай обвинил Британию в нарушении прав и подрыве доверия
    Филиппины обвинили Китай в расизме из-за видео с обезьянами-филиппинцами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok