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13:15, 17 июля 2026Мир

В России объяснили заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы

Дудаков заявил, что обвинениями в адрес КНР Трамп пытается повлиять на выборы в Конгресс
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Обвинения главы США Дональда Трампа в адрес КНР — это попытка оправдать поражение на выборах 2020 года и заранее поставить под сомнение итоги предстоящей гонки в Конгресс. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал американист Малек Дудаков.

«И Республиканская, и Демократическая партии стабильно пытаются уличить какие-то иностранные силы и спецслужбы во вмешательстве в американские выборы. Как правило, это происходит, когда одна из фракций терпит поражение: ей нужно найти объяснение своему провалу, и оправданием становится якобы "влияние" России, Китая и других стран», — отметил эксперт.

Он напомнил, что демократы после выборов 2016 года заявляли о «русском следе». Теперь Трамп возложил вину за свой провал на Пекин, обвинив его в покупке данных избирателей. Однако доказательная база этих заявлений крайне слаба.

«Вашингтон считает, что Пекин якобы купил данные американских избирателей. Но нужно понимать, что эти данные находятся в свободном доступе и приобрести их может каждый», — указал Дудаков.

Политолог добавил, что глава Белого дома действует на опережение: он готовит сторонников к будущему проигрышу республиканцев, списывая возможные неудачи не на собственные ошибки, а на сговор оппонентов с иностранными силами. При этом Вашингтон избегает реальных мер против Китая. Голословность обвинений объясняется тем, что администрация США травмирована опытом торговой войны прошлого года. «Повторять его в Вашингтоне не хотят, а потому и звучат лишь голословные обвинения», — заключил спикер.

Ранее Трамп в ходе обращения к нации заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на это, назвал заявление Трампа вымыслом и клеветой.

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