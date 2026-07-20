Сердце Золотого кольца, город наличников и любимец режиссеров. Зачем люди со всей России едут в Суздаль и чем заняться в выходные?

В Суздаль едет все больше туристов со всей России ради древней истории и красивой природы

Отдых по уголкам России все более популярен, и центры притяжения туристов неуклонно множатся. Еще один несомненный тренд летнего отпуска — стремление уехать подальше от больших городов, полюбоваться природой и переключиться. Одним из таких мест заслуженно можно считать Суздаль, сердце Золотого кольца, ставшее съемочной площадкой для многих культовых фильмов — «Женитьба Бальзаминова», «Андрей Рублев», «Чародеи». О том, чем заняться помимо традиционных экскурсий и где остановиться на выходные — в материале «Ленты.ру».

Первое, о чем вам ненавязчиво напомнят, город Суздаль, вопреки логике, мужского, а не женского рода. Он совсем небольшой — примерно 3 километра в длину и 2,5 километра в ширину. На такой маленькой площади помещается столько памятников архитектуры, что хватило бы на крупную столицу. Город может предложить не только окно в старину, но и модные арт-пространства, уютные кофейни и гастрономические изыски. Даже традиционные резные наличники здесь превратили в современное искусство. В Суздале, например, есть дом, хозяин которого каждое значимое событие из своей жизни перенес на наличники. На фасаде красуются и силуэт МГУ, и поезд метро, и женские туфельки.

Реконструкция съемок фильма «Женитьба Бальзаминова» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суздальский Кремль

Сокровище Суздаля — старинные церкви и монастыри. Один из древнейших памятников белокаменного зодчества домонгольской Руси — церковь Бориса и Глеба в Кидекше. На первый взгляд она может казаться простой, лишенной изящного убранства, очень сдержанной, но пусть это не смущает. Стоит войти под ее своды, и осознание того, где именно вы находитесь, дух многовековой истории, сполна комментируют внешнюю «обычность».

В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО восемь памятников древнерусского зодчества во Владимирской области. Это церковь Бориса и Глеба в Кидекше, во Владимире — Успенский собор, Золотые ворота и Дмитриевский собор, в Боголюбове — палаты Андрея Боголюбского и церковь Покрова на Нерли, в Суздале — кремль с Рождественским собором и Спасо-Евфимиев монастырь

В суздальском Кремле будет ждать сюрприз — у него нет стен. Однако снаружи отчетливо просматриваются остатки валов, что дает ощутимое представление о его территории. Сразу бросается в глаза один из символов города — Богородице-Рождественский собор с его синими куполами и позолоченными звездами. Обязательно стоит заглянуть внутрь, полюбоваться росписью, увидеть Златые врата и царь-фонарь. А выйдя из храма, взгляните на колокольню со старинными часами-курантами. Про зумеров говорят, что они не умеют определять время по часам со стрелками. Но эти часы окажутся не по зубам любому миллениалу.

Вид на Суздаль с Преподобенской колокольни Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Гастробренды, артпространства и активный отдых

Самое оживленное место города — Торговая площадь, где в любое время года продают сувениры и угощают местными гастробрендами — вареньем из огурца, сырами и медовухой. День огурца в Суздале проходит уже больше 10 лет и собирает сотни туристов. К тому же в городе множество ресторанов с изысканной кухней, которую никак не получится назвать «провинциальной».

Говоря о пище духовной, отметим МИРА Центр. Культурный центр Суздаля расположен в отреставрированном здании торговой лавки XIX века. Внутри ждут библиотека, кофейня, выставочное пространство, концертный зал и студия звукозаписи. В МИРА Центре проходят лекции, спектакли, киновечера и мастер-классы.

Любителям не только вкусно есть и ходить по экскурсиям стоит присмотреться к более эмоциональным активностям — например, катанию на квадроциклах и вездеходах. Можно проехать по цветущим суздальским полям, надышаться запахом луговых трав, а чтобы прогулка не вышла слишком расслабленной, вас по ходу маршрута окунут в реку Нерль. Но не стоит паниковать, как это делал корреспондент «Ленты.ру», плавать не придется — вездеход погрузится под воду только наполовину. Эмоции, однако, незабываемые.

Где остановиться?

Суздаль гостеприимный город, так что проблем с аутентичными, атмосферными гостиницами тут не будет. Однако, если хочется чего-то по-настоящему запоминающегося, ближе к природе, но одновременно комфортного для городского жителя, присмотритесь к бутик-отелю «Поле» в 10 минутах езды от центра Суздаля. Вместо привычных номеров — коттеджи посреди березовой рощи с огромными панорамными окнами и хрустальными люстрами. Здесь нет асфальтированных дорог и городского шума — лишь закрытая эко-территория, зеленые тропинки, птицы и природа.

При этом в «Поле» огромное количество занятий на любой вкус. Любителям более расслабленного уикенда могут приглянуться баня, отдых на пляже, до которого подать рукой, тематические лекции, гастрономические открытия (меню собственного ресторана русской кухни хоть и небольшое, но понятное и постоянно дорабатываемое с учетом пожеланий гостей). Летом на территории отеля работает пляжная зона у реки с шезлонгами, сап-бордами и баром с прохладительными напитками. Гости также могут взять велосипеды или отправиться на прогулку по эко-тропе протяженностью 9 километров. Поддерживать форму любителям спорта поможет современный зал для тренировок. А вскоре планируется к открытию новый SPA-комплекс с массажными и процедурными кабинетами.

Фото: пресс-служба бутик-отеля «Поле» – SEA Company

Прогуливаясь по территории отеля, можно наткнуться на домик владельца, который живет там с семьей. Если попросить, он с удовольствием расскажет подробнее о своей задумке, поделится некоторыми секретами и угостит земляникой с собственного поля. А еще поведает парочку затейливых историй из своей крайне насыщенной жизни, необычных увлечениях, включая самолетостроение, и покажет картины. Художества, которые вы увидите в номерах, принадлежат его руке. Более того, в ресторане отеля есть полотно, которое никак не ожидаешь встретить. Над винтажным буфетом XIX века висит оригинальная картина Сальвадора Дали, которую владелец случайно отыскал несколько лет назад. Эта история точно стоит того, чтобы быть услышанной.

Суздаль — город, будто застывший во времени, тихий, размеренный, но вовсе не скучный. Он сохранил атмосферу Руси, но без налета пыльной старины. Сюда однозначно стоит ехать, чтобы окунуться в историю, полюбоваться архитектурой, природой и хотя бы ненадолго замедлиться и вдохнуть полной грудью.