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15:55, 20 июля 2026Экономика

Названа причина пожара в элитном столичном ЖК

Mash: В ЖК «На Страстном бульваре» загорелся строительный мусор
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетПожары в Московской области

Кадр: Telegram-канал Mash

Пожар в элитном жилом комплексе «На Страстном бульваре» произошел из-за строительного мусора, загоревшегося на мансардном этаже. Возможную причину ЧП назвал Telegram-канал Mash.

По информации источника, после того, как на мансарде вспыхнул строительный мусор, огонь перекинулся на этажи ниже, а само помещение обрушилось. Из-за мусора и лесов доступ к очагу возгорания был затруднен, и пламя продолжило распространяться по перекрытиям.

Отмечается, что собственник одной из квартир на верхних этажах, который в 2025 году приобрел ее вместе с мансардой за 275 миллионов рублей, решил провести ремонт и перестроить мансарду.

В агентстве РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщили, что к 15:00 огонь распространился на площадь до 400 квадратных метров.

Двумя днями ранее стало известно, что на базе отдыха в Мытищинском районе Московской области прозвучал взрыв, после которого начался пожар. В результате возгорания пострадали две женщины.

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