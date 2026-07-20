Политолог Камкин: Откаткой антироссийской риторики Мерц хочет вернуть часть голосов

Политолог Александр Камкин в эфире «Радио КП» порассуждал о том, что дискуссии о «смене настроений» в Германии не означают скорых перемен в политике Берлина. Эксперт считает, что Берлин лишен возможности единолично снимать санкции — это прерогатива институтов Европейского союза (ЕС).

Накануне британская газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что в ФРГ усиливаются настроения в пользу начала переговоров с Россией.

«Таким образом [канцлер Германии Фридрих] Мерц на фоне приближающихся в сентябре выборов в трех федеральных землях пытается откатить эту антироссийскую риторику и вернуть часть голосов. Объективно нужно, конечно, признать, что немецкий бизнес продолжает надеяться на восстановление отношений с Россией», — заявил Камкин.

Текущую смену тона Мерца специалист объяснил его рекордно низкими рейтингами перед региональными выборами. Немецкая экономика требует нормализации: химическая, силикатная и бумажная отрасли переживают жесткую стагнацию из-за нехватки российского газа, который служит не только топливом, но и сырьем. Ситуацию усугубляет обострение на Ближнем Востоке --блокада проливов уже весной спровоцировала дефицит минеральных удобрений, а поставки из США не закроют потребности ЕС. Поэтому призывы к диалогу продиктованы экономическим кризисом, а не сменой политического курса, хотя кулуарные контакты возможны, подчеркнул специалист.

Камкин также затронул тему милитаризации. Он прокомментировал заявление Службы внешней разведки России о планах ФРГ получить ядерное оружие, допустив два сценария: использование французского зонтика или самостоятельную разработку.

«Если даже Ирану получилось наладить обогащение урана до достаточно высокого уровня, то Германии в отсутствие каких-либо санкций и фактически с использованием промышленных мощностей всей Европы это тем более вполне по плечу. Но помимо ядерной составляющей не стоит забывать, что в Германии сейчас идет стремительная милитаризация конвенциональных средств», — отметил эксперт, добавив, что несколько тысяч немецких компаний создают боевые беспилотники, превращая страну в военную кузницу Европы. Разговоры о российском газе пока развиваются параллельно с этим процессом.

Ранее Мерц заявил, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис.