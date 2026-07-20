Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» в Telegram.

Документ призван повысить престиж профессии учителя и создать благоприятные условия для профессиональной деятельности. В частности, речь идет о наставничестве для тех, кто только приступает к педагогической деятельности. Кроме того, указ устанавливает условие для получения звания «Ветеран труда», а также предусматривает защиту в связи с педагогической деятельностью.

Инициативу «Единой России» президент поддержал на XXIII Съезде партии в июне. Путин подчеркнул, что закрепление особого статуса учителей не должно быть формальным.