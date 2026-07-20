У Клязьминского водохранилища выявили нарушения при строительстве цементного завода

Более 3000 жителей Долгопрудного подписали обращение против цементного завода

На берегу Клязьминского водохранилища — одного из источников питьевого водоснабжения Москвы — строят цементный завод. Жители микрорайона Павельцево и экологи заявляют, что там назревает экологический кризис — под угрозой может оказаться санитарная зона источника водоснабжения. Росприроднадзор и Роспотребнадзор уже выявили нарушения на стройке и вынесли предупреждения арендатору участка — ООО «Эконеруд Групп».

Клязьминское водохранилище — один из ключевых источников водоснабжения московского региона, и любая хозяйственная деятельность на его берегах строго регламентирована природоохранным законодательством. Тем не менее в микрорайоне Павельцево городского округа Долгопрудный у воды развернуто масштабное строительство цементного завода.

Земельный участок с кадастровым номером 50:42:0040402:732 арендует ООО «Эконеруд Групп». По сообщениям местных активистов, тяжелая техника нарушает естественный ландшафт и границы водоохранной зоны, а берег постепенно превращается в промышленную зону — там появляются пыль и строительный мусор.

Запуск цементного завода на берегу водохранилища может привести к необратимым последствиям для акватории, считают экологи. Производство цементосодержащих строительных смесей связано с образованием высокощелочных сточных вод, содержащих взвешенные вещества, тяжелые металлы и химические добавки. При отсутствии или неэффективности очистных сооружений промышленные стоки будут напрямую идти в Клязьминское водохранилище.

Попадание цементной пыли и химикатов в источник питьевой воды может привести к нарушению экосистемы, гибели рыбы и ухудшению качества воды, поступающей на станции водоподготовки Москвы.

Правозащитники и инициативные группы граждан уже начали юридическое расследование ситуации. Как выяснила эколог-юрист Анна Скрынник, стройка имеет признаки незаконной. По предварительным данным, у застройщика отсутствуют необходимые разрешения на капитальное строительство в этой зоне, а также заключения государственной экологической экспертизы, обязательные с учетом статуса территории.

Жители микрорайона Павельцево записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, а также собрали более 3000 подписей под обращением к заместителю председателя комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэлю Марданшину.

Роспотребнадзор и Росприроднадзор уже начали реагировать на массовые обращения граждан. Межрегиональное управление Росприроднадзора провело выездное обследование территории и зафиксировало разгрузку сыпучих материалов с судна и их перемещение по участку. По итогам проверки управление объявило арендатору предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и направило материалы в прокуратуру города Долгопрудный.

Роспотребнадзор также провел контрольно-надзорные мероприятия совместно с прокуратурой и выявил нарушения санитарного законодательства. На публичной кадастровой карте до сих пор не отображена санитарно-защитная зона объекта, хотя открытые склады и перегрузка минерально-строительных материалов относятся к III–V классу опасности. Материалы этой проверки также направлены в прокуратуру.

Несмотря на проверки, ООО «Эконеруд Групп» не сбавляет темпы строительства. Ситуация в Павельцево обостряется на фоне смены руководства городского округа Долгопрудный. Прежний руководитель округа Олег Сотник поддержал строителей завода и вскоре после этого был отправлен в отставку.

Жители региона и общественные организации уже заявили, что теперь их внимание приковано к действиям временно исполняющего обязанности руководителя округа Сергея Иванова. На данный момент все заключения профильных ведомств о нарушениях, допущенных ООО «Эконеруд Групп», направлены в прокуратуру города Долгопрудный для принятия решения, однако само решение пока не принято.

