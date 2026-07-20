В России назвали условие для продолжения диалога с США

Посол Долгов: Москва открыта к диалогу к США, если он будет вестись на равноправной основе

Москва открыта для взаимодействия с Вашингтоном и готова к нормализации двусторонних отношений при условии учета российских интересов. С таким заявлением выступил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с НСН.

«Мы готовы к диалогу и к нормализации отношений с Соединенными Штатами. У наших стран есть масса вопросов, которые мы можем позитивно решать. Как говорится, было бы желание с той стороны», — подчеркнул посол.

Долгов также отметил, Россия готова вести диалог с США по вопросам глобальной безопасности. По его словам, переговоры ведутся с трудом, и их дальнейший успех напрямую зависит от готовности администрации президента США Дональда Трампа к «адекватному» учету позиции Москвы.

Ранее в Кремле выразили готовность поддержать проведение переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.